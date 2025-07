I Wonder Pictures ha svelato il trailer italiano di Together, il folle horror di Michael Shanks, con protagonisti Dave Franco e Alison Brie.

A pochi giorni dall’esordio nelle sale USA, e dopo il grande successo di pubblico al Sundance Film Festival ed al festival di genere “SXSW”, Together arriva nelle sale italiane dopo aver ottenuto il benestare della critica italiana attraverso le anteprime organizzate al Biografilm ed al Taormina Film Festival. Il film, ad oggi, detiene uno straordinario 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, che ne certifica lo status di “Fresh”.

“In termini semplici, questo è un film su quanto essere innamorati possa trasformarci”, ha dichiarato il regista Michael Shanks. “È un film sul potenziale orrore insito nell’idea di condividere la vita con qualcuno, sulle ansie persistenti che l’impegno porta con sé. È un film che parla di codipendenza, monogamia, romanticismo e risentimento – e di quel momento in cui non riesci più a distinguere dove finisci tu e dove inizia l’altra persona. […] Questo film non è dedicato solo agli appassionati del genere, ma anche a chiunque abbia affrontato l’esperienza di innamorarsi e condividere la propria vita con qualcuno.”

Together | Altre informazioni sul film

Il film è stato diretto da Michael Shanks. Nel cast spicca la coppia (anche nella vita) formata da Dave Franco e Alison Brie. L’uscita nei cinema italiani è fissata dall’1 ottobre 2025.

La trama di Together recita “Dopo The Substance, un nuovo body horror capace di andare al di là del genere e diventare racconto universale. Tim e Millie sono una giovane coppia e si amano. Musicista lui, insegnante lei, la loro relazione giunge a un punto di svolta quando si trasferiscono in un paesino sperduto tra boschi e campagna, lontani da tutto ciò che conoscono e che è loro familiare. Mentre i due cercano di adattarsi alla nuova situazione, l’incontro con una misteriosa forza sovrannaturale darà una brusca sferzata al loro rapporto, rendendoli letteralmente inseparabili. Alison Brie (Community, Glow, Una donna promettente) e Dave Franco (Now You See Me, The Disaster Artist, Love Lies Bleeding) sono gli affiatati protagonisti di un horror audace, inquietante e inesorabilmente romantico, che reinventa la relazione di coppia come legame di carne, ossa e sangue.”