NEON ha svelato il full trailer di Together, un horror interpretato da Dave Franco ed Alison Brie, coppia sul set e nella vita.

Reduce dalla presentazione in occasione della scorsa edizione della sezione Midnight del Sundance Film Festival, il nuovo fenomeno horror del 2025 si è presentato quest’oggi con un trailer ricco di sequenze interessanti, e soprattutto una citazione importante all’incredibile risultato di 100% Fresh su RottenTomatoes. NEON, dal canto suo, si è aggiudicato i diritti di distribuzione mondiale con una cifra molto vicina ai 17 milioni di dollari.

Together porta in scena le inquietanti vicende di una coppia in crisi dopo anni di matrimonio. Dave Franco ed Alison Brie (sposati anche nella vita) sono gli interpreti principali del film diretto dall’esordiente Michael Shanks, che ha anche scritto la sceneggiatura. La sfortunata coppia nel film si ritrova a fare i conti con un’entità soprannaturale che trasforma il loro rapporto in crisi in un qualcosa di assolutamente diverso: i due, di fatto, dovranno lottare per restare divisi e non diventare una sola persona “letteralmente” e “brutalmente”.

L’uscita nelle sale USA di Together è stato fissato per il 30 luglio 2025.

Together | Il Trailer del Film