Il successo commerciale – e di critica – ottenuto dal cinecomic Joker non potevano non portare allo sviluppo di un sequel, ed effettivamente in casa Warner Bros non sono stupidi.

Alcune ore fa, attraverso un post del The Hollywood Reporter, è stato confermato che la Warner Bros ha avviato la produzione del sequel di Joker, con Todd Phillips nuovamente coinvolto in fase di regia. La fonte rivela, inoltre, che Phillips e Scott Silver scriveranno la sceneggiatura, così come successo per il primo capitolo.

THR ha infine fatto cenno alla possibilità che Phillips abbia chiesto alla Warner Bros i diritti per scrivere altre storie relative alle origini dei villains DC Comics.

Prendendo in considerazione il successo ottenuto dal film, era impensabile non avere in tempi record notizie sul sequel, ciononostante vanno ricordate le dichiarazioni di Phillips e Joaquin Phoenix molto scettiche sul prosieguo della saga. Questo è il potere del “Dio Danaro“. A tal proposito, ricordiamo che Joker ha superato di recente il miliardo di dollari di incasso nel Box Office Worldwide, il film detiene anche il record per il maggior incasso mondiale di un film vietato ai minori.