A pochi giorni dalla messa in onda dei nuovi episodi, la serie Snowpiercer ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione.

Il rinnovo da parte del network TNT è stato confermato questa sera attraverso un aggiornamento proveniente dal solito informatissimo in materia Tv Line. Ricordiamo che l’arrivo della seconda stagione di Snowpiercer è atteso su TNT dal 25 gennaio, in Italia, invece, sarà ancora Netflix ad occuparsi della trasmissione.

SNOWPIERCER

PRODUZIONE: Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes. CAST: Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Jaylin Fletcher. Dalla seconda stagione anche Sean Bean.

TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE: Alla fine della prima stagione i sopravvissuti alla rivoluzione stanno cercando di raccogliere i pezzi e mantenere una fragile pace tra le classi ormai unite mentre Layton è emerso come leader del treno. Avendo scoperto che il signor Wilford è vivo e diretto su un treno rivale, Melanie rischia di uscire per impedirgli di invadere lo Snowpiercer. Mentre è là fuori, viene rivelato che Alexandra, la figlia di Melanie che pensava fosse morta, è viva ed è diventata la protetta di Wilford. Nella seconda stagione una lotta di potere completamente nuova mergerà, causando una pericolosa spaccatura tra le persone che saranno combattute tra la loro lealtà a Layton e il signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano che fa pensare tutti quanti. Mentre Layton combatte Wilford per l’anima dello Snowpiercer, Melanie guida la carica in una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

Dal 25 gennaio 2021 su TBS e TNT. In Italia su Netflix. La terza stagione è stata già confermata.