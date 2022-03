Titti compie 80 anni, al via le celebrazioni in tutto il mondo￼￼￼

WarnerMedia Global Brands and Experiences (WMGBE) vuole ricordare al mondo che Titti non è un canarino comune, con una celebrazione dell’80° anniversario su scala globale.

Titti, uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes, è noto per essere imperturbabile ed un autentico impenitente. La WMGBE ha dato l’incarico ad un gruppo eterogeneo di artisti di tutto il mondo, di ideare e realizzare 80 murales originali, che riflettono la ricca storia e la personalità dinamica di Titti.

La campagna “80 Years of Tweety” ha preso il via ad Austin al SXSW 2022 l’11 marzo, data in cui è stato presentato ufficialmente il primo gruppo di murales. La celebrazione proseguirà per tutto l’anno nello Studio con i nuovi contenuti su Titti di HBOMax, WarnerMedia Kids & Family, insieme a nuove esperienze a tema e raccolte di Warner Bros. Consumer Products.

La celebrazione culminerà nel giorno del compleanno di Titti, il 21 novembre 2022.

Per onorare gli “80 anni di Titti”, gli splendidi murales ideati da un vivace gruppo di artisti mostreranno l’entusiasmo, l’allegria, la dolcezza e l’intelligenza di Titti, nonché la sua accattivante personalità. Visionabili gratuitamente, queste spettacolari opere d’arte appariranno negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Polonia, Spagna, Italia, Messico, Brasile, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi ancora. Negli Stati Uniti, i murales di Titti potranno essere ammirati in più di 30 città.

In Italia i murales celebrativi di Titti saranno realizzati all’interno della campagna internazionale di Cartoon Network (canale 607 di Sky) RIDISEGNA IL TUO MONDO e faranno parte delle iniziative on air e sul territorio che il brand metterà in campo per invitare i bambini a “ridisegnare” il mondo attraverso azioni concrete e quotidiane che, seppur piccole, possono fare la differenza.

Per sapere dove trovare i murales e tutto ciò che riguarda Titti, visitate il sito Web dell’Anniversario di Titti website.

“Per ottant’anni, Titti è sempre andato dritto per la sua strada, rappresentando intrinsecamente cosa significa essere “orgogliosamente sé stessi”. La sua personalità accattivante lo ha reso uno dei preferiti della cultura popolare, ed è noto per apparire nei modi più inaspettati”, ha dichiarato Pam Lifford, Presidente della WarnerMedia Global Brands and Experiences. “Come membro chiave del franchise dei Looney Tunes, volevamo assolutamente celebrare gli 80 anni di Titti in grande stile, e siamo entusiasti di poter continuare i festeggiamenti durante tutto l’anno. Fate attenzione perché potrà apparire ovunque, dalla moda agli oggetti da collezione e altro ancora”.

Per la realizzazione dei murales, la WMGBE ha collaborato con 16 artisti che hanno apportato la propria versione di questo piccolo eroe. Il caratteristico colore giallo di Titti predomina nel design, ma i diversi stili degli artisti rendono ogni singola opera unica e straordinaria. I realizzatori sono stati selezionati attraverso la lente della diversità riguardo ai paesi di provenienza, ai mezzi ed alle espressioni artistiche, alle etnie, ai generi ed alla sessualità.

Oltre ai murales, la celebrazione dell’80° anniversario di Titti presenta prodotti, contenuti, esperienze a tema e molto altro:

Warner Bros. Consumer Products (WBCP): proporrà nuove offerte e collaborazioni in tutte le categorie (moda, oggetti da collezione, prodotti di bellezza e altro) durante tutto l’arco dell’anno.

proporrà nuove offerte e collaborazioni in tutte le categorie (moda, oggetti da collezione, prodotti di bellezza e altro) durante tutto l’arco dell’anno. Warner Bros. Themed Entertainment si unirà ai festeggiamenti per il compleanno di Titti con murales esclusivi in tutto il mondo, inclusi il Warner Bros. World Abu Dhabi, il Warner Bros. Movie World in Australia e il Parque Warner Madrid.

si unirà ai festeggiamenti per il compleanno di Titti con murales esclusivi in tutto il mondo, inclusi il il in Australia e il HBO Max: Titti continuerà ad apparire nella serie animata di successo Looney Tunes Cartoons della Warner Bros. Animation, ora in streaming su HBO Max. Verranno mandati in onda nuovi episodi dalla serie Max Original per tutto l’anno, in onore dell’amato canarino giallo.

Titti continuerà ad apparire nella serie animata di successo Looney Tunes Cartoons della Warner Bros. Animation, ora in streaming su HBO Max. Verranno mandati in onda nuovi episodi dalla serie Max Original per tutto l’anno, in onore dell’amato canarino giallo. Cartoon Network e Cartoonito: In Italia Titti verrà celebrato a novembre con una programmazione speciale in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) e Cartoonito (canale 46 del DTT) e con protagonista la serie LOONEY TUNES CARTOONS.

Monnalisa: Monnalisa ha da poco lanciato un’irresistibile collezione che vede protagonista il simpatico canarino e che include abitini, completi denim e tante t-shirt. Barbara Bertocci e Diletta Iacomoni, tandem creativo di Monnalisa, commentano così la collaborazione: “Monnalisa ha un forte legame con i personaggi Looney Tunes. Sono amatissimi ed è facile declinarli nelle nostre collezioni romantico-contemporanee con effetti irresistibili sia per i più piccoli che per le pre-teens. Il canarino Titti, in particolare, ha caratteristiche che lo rendono particolarmente divertente, inoltre, da un punto di vista stilistico, il suo giallo dà molta energia alla collezione”. I capi sono disponibili nelle boutique Monnalisa worldwide, incluso i flagship store di Milano, Roma e Napoli, e sul sito del brand.

Informazioni su Titti

Titti ha iniziato la sua ascesa nel mondo dell’animazione col debutto nel cortometraggio del 1942 “Due gatti contro Titti” (A Tale of Two Kitties), premiato quello stesso anno con l’Oscar. Titti ha repentinamente ottenuto popolarità diventando uno dei personaggi più amati dei Looney Tunes, secondo solo a Bugs Bunny in termini di conoscenza universale. Ha recitato in numerosi film, tra cui un secondo premio Oscar, “Silvestro il Moralista” (Birds Anonymous, 1957). Per più di ottant’anni, questo canarino ha dimostrato ai fan che anche l’essere più piccolo può superare in astuzia il più grande nemico, ed è arrivato a rappresentare cosa significa essere “orgogliosamente sé stessi”. Per questo motivo, Titti è diventato uno dei personaggi preferiti della cultura popolare, ed ha una presenza significativa nell’ambito della moda e del lifestyle, apparendo nei modi più inaspettati. Il suo colore giallo brillante, l’elevato ottimismo e la sua modesta forza lo rendono uno dei più amati da celebrità, influencer, stilisti, artisti ed altri.

Informazioni sui Looney Tunes

In un universo di infinite possibilità e personalità indelebili, Looney Tunes presenta un cast di mascalzoni svitati e artisti coraggiosi tra cui Bugs Bunny, Elmer Fudd, Daffy Duck, Wile E. Coyote, Titti e molti altri amati personaggi. Raffiche di gag, satira autoreferenziale ed energia esplosiva animano un paesaggio da cartone animato in cui ogni prova di volontà è una commedia di astuzie. Nel mondo dei Looney Tunes, la dolcezza è una tattica, la spavalderia è agrodolce e il pathos si mescola alla commedia. Dai suoi inizi in bianco e nero quasi 100 anni fa, Looney Tunes ha trasceso il grande schermo con interpreti agili e un cuore vaudevilliano. I sei minuti di animazione che avrebbero accolto il pubblico prima che un lungometraggio potesse portare il debutto di un personaggio dinamico, o il ritorno di un volto amato in uno scenario nuovo di zecca. Nel corso del tempo, i suoi personaggi, ambientazioni, canzoni e storie si sono intrecciati in una sorta di canone technicolor che riflette la condizione umana e istruisce su arte, umorismo e storia. Con riferimenti e riff che abbracciano la storia della stessa Hollywood, Looney Tunes è una vetrina di pastiche della cultura popolare e satira su celebrità, che si è espansa attraverso la televisione, i film e le generazioni.