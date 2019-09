Lo sviluppo di Matrix 4 inizia ad entrare nella sua fase preliminare, e grazie al solito Production Weekly iniziano a venire fuori i primi dettagli.

Attraverso un aggiornamento odierno proveniente dalla celebre fonte, è noto che da stasera che la Warner Bros utilizzerà come titolo di lavorazione per Matrix 4 un più che bizzarro Project Ice Cream.

PW ha anche rivelato che il primo ciak di Matrix 4 verrà battuto il prossimo mese di febbraio, con location principale Chicago. Ovviamente la Warner Bros non ha confermato le notizie, ma come spesso accade Production Weekly non sbaglia.

Se febbraio venisse confermato come mese per l'inizio delle riprese, allora nelle prossime settimane potrebbero iniziare a pervenire le prime news sul casting. Rimante pertanto connessi sulle nostre pagine.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

Il cast comprenderà nuovamente i protagonisti della trilogia originale, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Non esiste ancora una data di rilascio ufficiale.