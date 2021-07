Il titolo del nuovo film di Jordan Peele sarà Nope, ecco l’enigmatico poster

Il regista Jordan Peele ha annunciato che il titolo del suo nuovo film sarà Nope, e nel farlo ha diffuso in rete anche il primo enigmatico poster.

Dalle informazioni raccolte attraverso il poster, è infatti certo che Nope sarà distribuito esclusivamente al cinema il 22 luglio 2022, e che conterrà sequenze girate direttamente in IMAX. Per quanto riguarda, invece, il cast ci sarà spazio per Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

Per quanto riguarda, al momento c’è tanto mistero, è noto solo che la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Peele, così come la produzione con la sua Monkeypaw Productions. Per il regista si tratterà di un ritorno dietro la macchina da presa dopo Scappa – Get Out e Noi.

Di recente Jordan Peele ha firmato per produrre un remake di La Casa Nera, cult di Wes Craven del 1991, mentre è in procinto di approdare al cinema Candyman, da lui prodotto e diretto da Nia DaCosta.