Titolo italiano e data di uscita per Animali Fantastici 3

Warner Bros ha diffuso in queste ore la data di uscita cinematografica di Animali Fantastici 3, confermando tra l’altro la tanto agoniata dai fan data anticipata.

La data di lancio cinematografica scelta dallo studios è il 15 aprile 2022, ed il titolo scelto per il film è Animali Fantastici: I Segreti di Silente (in originale Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). L’annuncio è arrivato abbinato alla diffusione del logo-titolo ufficiale via social. (Trovate il tweet in fondo alla pagina).

Le riprese, ricordiamo, sarebbero dovute partire il 16 marzo 2020 per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma sono invece partite il 1° settembre a causa della pandemia e si sono concluse lo scorso marzo.

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Yates. La sceneggiatura sarà firmata da J.K. Rowling. CAST: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterston, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Richard Coyle, Oliver Masucci.

Il film approderà nelle sale il 15 APRILE 2022.

#AnimaliFantastici I Segreti di Silente solo al cinema nel 2022 pic.twitter.com/JGYfPgUi4Y — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 22, 2021