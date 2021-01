Timothée Chalamet in trattative per il nuovo film di Luca Guadagnino

Il regista Luca Guadagnino tornerà presto dietro la macchina da presa, e lo farà dirigendo Timothée Chalamet con un film intitolato Bones & All.

Questa sera Deadline ha rivelato che il giovane talento Timothée Chalamet e Taylor Russell sono in trattative per entrare nel cast del prossimo film di Luca Guadagnino dal titolo Bones & All. La fonte descrive il film come una storia d’amore a tinte horror. La sceneggiatura è stata firmata da Dave Kajanich, già collaboratore di Guadagnino in Suspiria.

Se le trattative dovessero andare in porto, Chalamet e Guadagnino tornerebbero a collaborare dopo l’enorme successo di critica Chiamami col tuo nome.

Nel prossimo futuro Chalamet sarà protagonista nel nuovo adattamento del romanzo di fantascienza Dune, mentre Guadagnino porterà nelle sale una nuova versione del cult Scarface. Per quanto riguarda, invece, la Russell sarà su Netflix con l’ultima stagione di Lost in Space, e nelle sale con Escape Room 2.