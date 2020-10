Tim Burton svilupperà una serie tv su La Famiglia Addams

Il regista Tim Burton porterà prossimamente i mitici protagonisti di La Famiglia Addams sul piccolo schermo.

Tornato in auge grazie al film d’animazione prodotto da MGM, il franchise legato a La Famiglia Addams è pronto a regalarsi un nuovo tuffo sul piccolo schermo, ma questa volta con un regista d’eccezione quali Tim Burton.

Secondo Deadline, infatti, Tim Burton al momento si troverebbe nelle fasi finali della trattativa con MGM Tv, trattativa che dovrebbe verdelo impegnato per la prima volta dietro la macchina da presa per una serie tv. Il suo impegno con la serie tv dovrebbe essere di regista, ma anche di produttore.

La fonte ha anche rivelato che MGM Tv ha anche scelto i nomi dei due showrunner dello show, i quali saranno quelli di Alfred Gough e Miles Millar.

La serie tv in bianco e nero di La Famiglia Addams è andata in onda per la prima volta 56 anni fa sulla ABC, da allora è divenuta capostipite di una serie di progetti correlati che hanno reso Morticia e la sua bizzarra famiglia icone di Hollywood. Prossimamente MGM porterà al cinema il secondo capitolo della nuova reincarnazione animata del franchise.