E' terminata quest'oggi l'edizione 2019 del Toronto International Film Festival, e la sorpresa maggiore è arrivata da Jojo Rabbit, vincitore del premio del pubblico.

Il nuovo film diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) ha portato a casa il prestigioso Grolsch Global People’s Choice Award, ovvero il famoso premio del pubblico assegnato al Toronto Film Festival. Come noto, tale premio rappresenta un fortissimo indicatore per gli Oscars, e più in particolare per la categoria Miglior Film dell'Academy.

Andando a ritroso nel tempo, negli ultimi 10 anni solo un film (Where do we go now? di Nadine Labaki) ha conquistato tale premio senza ottenere poi la nomination all'Oscar. Volendo essere ancora più precisi, Green Book, 12 Anni Schiavo, Il Discorso del Re e The Millionaire hanno addirittura vinto il premio come Miglior Film, dopo aver trionfato al TIFF.

Che Jojo Rabbit sia uno dei primi seri candidati alla vittoria dell'Oscar 2020 per il Miglior Film? Non resta che attendere la fase cruciale della lunga stagione dei premi cinematografici.

Prima di passare alla lista dei premiati, ricordiamo che nei giorni scorsi il nostro Martin Eden ha vinto il Toronto Platform Prize (qui).

Gli altri premi del Toronto International Film Festival 2019.