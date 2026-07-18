La Casa del Topo è pronta ad ampliare uno dei suoi universi animati più amati, ma con un approccio del tutto inedito. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, il candidato all’Oscar Colman Domingo (Rustin, Sing Sing) è in trattative avanzate per co-sceneggiare un nuovo film originale in live-action incentrato sulla figura della Principessa Tiana, l’indimenticabile protagonista del classico animato del 2009 La principessa e il ranocchio.

Domingo firmerà la sceneggiatura a quattro mani insieme al regista candidato ai Tony Award Robert O’Hara. Le fonti dello studio precisano che non si tratterà del classico remake fedele in live-action del film originale, bensì di una storia del tutto nuova e originale fortemente ispirata all’universo e alle atmosfere della New Orleans del cartone animato.

Una scommessa per la Disney dopo gli alti e bassi dei remake in live action

Questa nuova strategia narrativa arriva in un momento cruciale per la divisione cinematografica della major, reduce da risultati altalenanti al botteghino con i suoi passati adattamenti. Se da un lato il 2025 ha visto lo straordinario trionfo globale di Lilo & Stitch (disponibile su Disney+), capace di sfondare il muro del miliardo di dollari dopo un esordio record, l’adattamento di Biancaneve uscito nello stesso anno ha faticato a conquistare il pubblico.

Il progetto su Tiana rappresenta quindi una svolta creativa focalizzata su spin-off mirati e storie inedite. Per Colman Domingo si tratta della consacrazione di un periodo d’oro: l’attore e autore, recentemente nominato a ben due premi Emmy per i suoi ruoli in The Four Seasons ed Euphoria (dove recita proprio al fianco di Sydney Sweeney, fresca protagonista del nuovo horror gotico Hollow), ha definito questo momento come “un’incredibile fase di raccolto” per la sua straordinaria carriera.

Il classico originale seguiva le avventure di Tiana, un’aspirante e determinata imprenditrice culinaria che, nel tentativo di baciare un principe trasformato in ranocchio, finiva per subire la stessa maledizione, affrontando un viaggio romantico e magico nel cuore del bayou. Sebbene i contratti non siano ancora stati del tutto formalizzati, Disney punta a chiudere l’accordo in tempi brevissimi per avviare la pre-produzione di quello che si preannuncia come uno dei titoli di punta delle prossime stagioni.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: Project Tiana (Titolo provvisorio)

Project Tiana (Titolo provvisorio) Sceneggiatura: Colman Domingo, Robert O’Hara (ispirata al film del 2009)

Colman Domingo, Robert O’Hara (ispirata al film del 2009) Produzione: Walt Disney Pictures

Walt Disney Pictures Stato della produzione: In fase di sviluppo / Trattative in corso