Reduce dall’esperienza nel cinecomic Superman, l’attore Skyler Gisondo potrebbe essere uno dei nuovi volti in Ti Presento i Miei 4.

In un nuovo articolo del the Hollywood Reporter è stato anticipato che Universal Pictures starebbe trattando con Skyler Gisondo per il ruolo del figlio dei protagonisti interpretati da Ben Stiller e Teri Polo. Se confermato, Gisondo seguirà Ariana Grande, già confermata per il cast in un nostro precedente aggiornamento. THR ha anche riferito che Robert De Niro, Owen Wilson e Blythe Danner sono ovviamente confermati per il ritorno.

Il nuovo film (al momento lo chiameremo Ti Presento i Miei 4) sarà scritto e diretto da John Hamburg, co-sceneggiatore di tutti e tre i film precedenti, mentre Jay Roach figura come produttore. Universal Pictures ha fissato inoltre fissato l’uscita del film al 25 novembre 2026. Jane Rosenthal e De Niro produrranno il film con la loro Tribeca Productions. Roach produrrà il film con la sua Delirious Media. Stiller produrrà il film con John Lesher tramite la loro Red Hour Films. Hamburg produrrà il film con Particular Pictures. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Matt Reilly e la direttrice dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal.

Ti Presento i Miei | Una trilogia vincente

Il film originale è approdato al cinema nel 2000 sotto la regia di Jay Roach. Sin da subito si è rivelato un enorme successo di critica e pubblico. Al box office globale ha raccolto la bellezza di 330 milioni di dollari, segnando il settimo incasso più alto di quell’anno. I due sequel “Mi presenti i tuoi?” e “Vi presento i miei!” sono stati successi al botteghino conquistando un incasso totale per il franchise di oltre 1,13 miliardi di dollari a livello globale. L’intera trilogia è stata diretta da Roach e sceneggiatura da Hamburg.

La trilogia Meet the Parents ha contribuito a lanciare la stella di Ben Stiller nel panorama mondiale, ma anche stravolto completamente la carriera di Robert De Niro, fino a quel momento noto come il classico duro di Hollywood.