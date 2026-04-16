La sfida tra generi più esilarante della storia del cinema sta per riaccendersi. Paramount Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer italiano di Ti Presento i Fotter (Focker-In-Law), l’attesissimo quarto capitolo della saga iniziata con Ti Presento i Miei. A quindici anni dall’ultima apparizione sul grande schermo, le icone della commedia Ben Stiller e Robert De Niro tornano a vestire i panni (decisamente stretti) di Greg Fotter e Jack Byrnes.

Questo nuovo capitolo, scritto e diretto da John Hamburg (già firma storica dei precedenti film della serie), promette di rinfrescare il franchise con un’aggiunta di assoluto rilievo: la vincitrice di Grammy e candidata all’Oscar Ariana Grande. Il trailer ci mostra un Jack Byrnes più sospettoso che mai, alle prese con l’ennesima evoluzione della famiglia Fotter in un contesto contemporaneo dove i malintesi e la tensione generazionale sono pronti a esplodere nuovamente.

Ti Presento i Fotter: cast stellare e grandi ritorni per l’autunno 2026

Oltre ai protagonisti storici, il film vede il ritorno di Owen Wilson, Blythe Danner e Teri Polo, affiancati da un cast giovane e dinamico che include Skyler Gisondo, Beanie Feldstein ed Eduardo Franco. La produzione, che vede coinvolte la Tribeca di De Niro e la Red Hour di Stiller, punta a replicare il successo di una saga che ha ridefinito il concetto di commedia familiare negli ultimi vent’anni.

L’arrivo di Ti Presento i Fotter si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più caldi dell’autunno. Se siete fan dei grandi ritorni, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle ultime novità su un’altra leggendaria saga presentata al CinemaCon: il prequel di Ocean’s Eleven con Bradley Cooper e Margot Robbie. Greg Fotter è pronto a farsi sottoporre nuovamente alla “macchina della verità” di suo suocero: l’appuntamento è prossimamente al cinema.