Ti Amo, Imbecille: Recensione del film su Netflix

Abbiamo visto Ti Amo, Imbecille, piccola produzione spagnola proposta sul catalogo Netflix. Questa è la nostra recensione.

Ai diversi prodotti che la Spagna sta proponendo negli ultimi tempi su Netflix (con un’ottima risposta da parte del pubblico), si aggiunge “Ti amo, imbecille”. Il film, diretto da Laura Mañá, vede come protagonisti Quim Gutierrez e Natalie Tena, nei panni di due ultratrentenni che si rincontrano casualmente dopo anni.

Come si potrebbe intuire già a partire dal titolo, si tratta di una commedia romantica, che rispetta i canoni del genere al 100%. I colpi di scena sono effettivamente pochi: lo spettatore si aspetta esattamente quello che accadrà di lì a poco e ritrova in ogni passaggio lo schema narrativo che ha in mente.

Tuttavia la pellicola non appare noiosa: la trama scorre piacevolmente, non manca qualche sorriso e, a ben guardare, sono trattati alcuni temi molto delicati. Tra questi, sicuramente la libertà di essere ed esprimersi esattamente per come si è e, di contro, il disagio nell’ indossare abiti che non ci appartengono.

Spicca però anche una riflessione, seppur non indagata nel profondo, sulla percezione della mascolinità nella società odierna. Legato a questo, si lanciano persino un paio di occhiate al tema dell’omosessualità, che tuttavia non decolla.

Da segnalare la frequente rottura della quarta parete. Espediente molto utilizzato nel cinema degli ultimi tempi, viene qui realizzato attraverso lo sguardo in macchina del protagonista, che commenta situazioni ed emozioni coinvolgendo il pubblico in modo divertente.

Tuttavia a dare dinamicità al racconto è la protagonista femminile: Natalie Tena riesce a sprigionare la giusta dose di freschezza e vivacità senza scadere in interpretazioni grottesche. Oltretutto il suo personaggio è il motore del cambiamento profondo di Marcos, che poco ha a che vedere con la sua mutazione esteriore.

Infine, una considerazione sulla colonna sonora: vivace come la storia e l’ambientazione, risulta piacevole e declinata a dovere; in linea con il mood generale della produzione.

Un film leggero ma coinvolgente, che ricalca la commedia romantica made in USA in maniera impeccabile, aggiungendo un tocco di originalità ed effervescenza.

Un prodotto che sicuramente apprezzeranno gli amanti del genere ma rivolto anche a chi ha voglia di qualcosa di poco impegnato per concludere una giornata stressante.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.