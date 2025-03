Thunderbolts* | La minaccia di Void in un nuovo spot tv

Nel giorno che segue l’annuncio del sontuoso cast di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno svelato un nuovo breve spot da Thunderbolts*, il prossimo capitolo dell’MCU.

A dire il vero, il video ricicla sequenze già apprezzate in altri trailer utilizzando, però, un montaggio più accattivante, con un focus maggiormente puntato su Sentry e la sua versione malvagia Void. Insomma, un modo come un altro per affermare una volta ancora che Thunderbolts* sarà un vero e proprio film evento Marvel, e non una pellicola di attesa in vista dello scontro finale con il Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Ricordiamo che, tornando all’annuncio ieri del cast di Avengers: Doomsday, alcuni attori del cast di Thunderbolts* sono già stati confermati per un ritorno offrendo pertanto una sorta di “notizia spoiler ufficiale” sulle sorti dei personaggi interpretati.

Thunderbolts* | Cosa Sappiamo

Il film è stato diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Il cast conta la presenza di Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman (Sentry/Void).

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.

Il film arriverà nelle sale dal 2 maggio 2025. Dal 30 aprile in Italia.

Thunderbolts* | Nuovo Spot

Their time has come⚡️



Marvel Studios’ #Thunderbolts* only in theaters May 2. pic.twitter.com/nKgkfHKMLb — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 27, 2025