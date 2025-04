Thunderbolts*| trailer e poster del film, dal 30 aprile in sala

Vi presentiamo il trailer e il poster di Thunderbolts*, il nuovo trailer del film Marvel Studios, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 30 aprile. Da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite; per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito http://www.thunderboltsmovie.it, in continuo aggiornamento.

Thunderbolts* | sinossi

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche nuovi arrivati nel MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi.

Thynderbolts* | trailer: