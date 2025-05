Thunderbolts* | Spot e poster col nuovo titolo del film

Quale significato porta con sé l’asterisco piazzato nel titolo del nuovo film Marvel Studios Thunderbolts*?

Beh, prima di leggere questo articolo ci sentiamo di sconsigliare la lettura a tutti coloro che non hanno ancora visto Thunderbolts* al cinema. La spiegazione stessa dell’asterisco nel titolo è un grosso spoiler per i non avvezzi ai fumetti Marvel Comics.

Fatta questa dovuta premessa passiamo alla spiegazione.

Sin dalla presentazione della campagna promozionale, di fatto, Kevin Feige ed i Marvel Studios hanno cercato di tenere al segreto il significato di quell’asterisco sul titolo, ma era evidente che questa “furbata promozionale” serviva a nascondere qualcosa di realmente grosso per il Marvel Cinematic Universe, ossia il vero titolo del film “The New Avengers“, e con esso l’espansione di un nuovo filone narrativo molto amato dai fan dei fumetti Marvel Comics.

Il finale di Thunderbolts* ha inevitabilmente svelato l’arcano ed aperto la strada all’avvento dei Nuovi Vendicatori nell’MCU, ossia al team di eroi con poteri chiamato a sostituire gli Avengers (Captain America, Iron Man e company) nei piani della direttrice della CIA Valentina Allegra de Fontaine. Chiaramente, come abbiamo appreso anche dalla lunga sequenza post-credits, tra i due team non scorrerà buon sangue, pertanto sarà interessante vivere lo sviluppo di questo nuovo filone narrativo in attesa dei prossimi film dell’MCU.

Ma perché celare il titolo ufficiale dietro un asterisco? A tal proposito viene da pensare che la mossa sia servita a creare maggior enfasi verso un film con personaggi poco conosciuti, dare spazio ad attori bravi e poco sfruttati nei film precedenti, e soprattutto a preparare la strada in vista dei due film evento in arrivo nei prossimi anni (Doomsday e Secret Wars).

Detto questo, i canali social ufficiali hanno iniziato a sponsorizzare il film Thunderbolts* come The New Avengers, proprio come sottolineato in un poster ed in un breve spot da poco apparso in rete. Era in effetti difficile tenere il segreto ancora a lungo, non credete?