Il Primo Maggio 2025 ha visto trionfare come da previsione Thunderbolts*. Ma quanto avrà guadagnato il nuovo film Marvel Studios?

Il Box Office ITALIA avrà un nuovo leader per questo primo fine settimana del mese di maggio, ma questo era ampiamente previsto vista l’uscita in sala del nuovo film Marvel, ma a quanto pare il genere cinecomic sembra continuare la sua lenta ed inesorabile discesa.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, Thunderbolts* nel giorno festivo del Primo Maggio ha raccolto un incasso stimato di 472 mila euro, con una media per sala di circa mille euro. Il film in due giorni (ha esordito mercoledì 30 aprile) ha raggiunto e superato quota 1 milione (1.03 milioni per la precisione).

In altre circostanze questo risultato sarebbe stato preso come una vittoria, ma non per le statistiche passate dei film Marvel, da sempre considerati catalizzatori di mercato. Andando a ritroso di pochi mesi, infatti, Captain America: Brave New World (considerato dagli analisti un mezzo passo falso da parte dello studios) ha incassato nei primi due giorni 1.31 milioni di euro, circa 300 mila euro in più di Thunderbolts*, da qui la preoccupazione per un weekend d’esordio da circa 3 milioni.

D’altro canto il nuovo film Marvel potrebbe non eccellere neppure nel mercato USA, dove le anteprime raccontano di un esordio da circa 75/85 milioni viste le anteprime non esattamente straordinarie. Sono lontani i tempi in cui l’uscita di un film Marvel era considerata materia di studio per un nuovo record (Deadpool & Wolverine escluso).

Thunderbolts* | Cosa Sappiamo

Il film è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi. Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche nuovi arrivati nel MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?