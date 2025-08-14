Thunderbolts*, il film Marvel Studios, debutterà su Disney+ il 27 agosto 2025, dopo un’uscita cinematografica accolta con entusiasmo e un punteggio Certified Fresh® dell’88% su Rotten Tomatoes.

Il trailer del lancio su Disney+ è ora disponibile.

Questa avventura ricca d’azione segue i Thunderbolts, una squadra di antieroi ed emarginati che si uniscono in modo inaspettato, guadagnandosi il titolo di “Nuovi Avengers”. Con umorismo e adrenalina, il film ha conquistato il pubblico e la critica, che lo ha definito “uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi” (BJ Colangelo, Slashfilm) e “uno dei capitoli più divertenti e toccanti del Marvel Cinematic Universe” (Ross Bonaime, Collider).

Preparatevi a un’esplosione di divertimento e azione con Thunderbolts* su Disney+.

Thunderbolts* | Un’avventura di disadattati che conquista il Marvel Cinematic Universe

Thunderbolts* (qui la nostra recensione) è stato il secondo film Marvel uscito in questo 2025, in precedenza era uscito Captain America: Brave New World (qui la nostra recensione), mentre è attualmente in sala I Fantastici 4: Gli inizi (qui la nostra recensione). In una delle scene post-credits (occhio allo spoiler), molto chiacchierata in rete, è stato mostrato quello che sembra un importante collegamento ad Avengers: Doomsday, ossia l’arrivo sulla nostra Terra di un’astronave con lo stemma dei Fantastici 4.

Il film è stato diretto da Jake Schreier. Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi. Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche nuovi arrivati nel MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce.

Thunderbolts* | la trama del film

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

