Thunderbolts* | Il film Marvel vince il Box Office USA

Come da previsione, il nuovo film Marvel “Thunderbolts*” ha vinto il Box Office USA all’esordio. Ma quanto avrà incassato nei tre giorni del weekend?

Accompagnato da una serie impressionante di recensioni entusiastiche (questa è la nostra recensione no spoiler di Thunderbolts*), il nuovo film Marvel Studios ha rotto gli indugi nel weekend d’esordio e raccolto il primo posto al botteghino nordamericano. Secondo i dati preliminari raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, Thunderbolts* ha portato a casa un solido incasso di 76 milioni di dollari, leggermente al di sopra delle stime pre-release degli analisti.

A livello internazionale Thunderbolts* ha mantenuto le premesse e raccolto un incasso stimato di 86.1 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 162.1 milioni in meno di una settimana di programmazione. Non siamo sui numeri dei grandi successi MCU, ma non bisogna dimenticare che parliamo di un film i cui protagonisti sono tutti personaggi secondari.

Il nuovo film Marvel, come anticipato, ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica (88% su RottenTomatoes), ed un vero e proprio plebiscito riguardo l’apprezzamento del pubblico (94% su RottenTomatoes), dato quest’ultimo pari solo a quelli fatti registrare da “Spider-Man: Far From Home” e dietro ai soli “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli” (98%) e “Spider-Man: No Way Home” (97%), sempre rimanendo in tema MCU. Inoltre Thunderbolts* ha ottenuto un raro CinemaScore A- ed un 4.5 su PostTrack.

Box Office USA | Gli incassi degli altri film del weekend

Supereroi a parte, il botteghino nordamericano nel weekend ha continuato a vivere il grande successo di I Peccatori (Sinners), il film sui vampiri diretto da Ryan Coogler. L’incasso maturato nel suo terzo weekend di programmazione è stato 33 milioni di dollari, con un calo super contenuto del 28%. Ad oggi l’incasso complessivo nel Box Office USA è salito a quota 179.7 milioni, mentre quello Worldwide è salito a 236.7 milioni.

La decisione della Warner Bros. Pictures di organizzare proiezioni “chiassose” di Un Film Minecraft sembra aver dato i suoi frutti: il film ispirato al famoso videogame è risalito nel weekend al terzo posto ed ha incassato altri 13.7 milioni di dollari, per un totale molto vicino ai 400 milioni a livello nazionale. A livello mondiale si viaggia spediti invece verso il miliardo di dollari.

Nessun altro film di grande rilievo ha esordito nel weekend USA.