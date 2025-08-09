Thunderbolts* | Svelata la data di lancio su Disney+

Il cinecomic Thunderbolts* si avvicina al suo esordio su Disney+, e da oggi abbiamo una data di lancio.

Nonostante non ci sia ancora un comunicato stampa ufficiale (arriverà presto), il film Marvel pare che approderà in streaming su Disney+ dal 29 agosto 2025. L’ipotetica data d’uscita è venuta fuori da uno spot internazionale del film raccolto da un utente su Reddit (via SuperHeroHype).

Thunderbolts* (qui la nostra recensione) è stato il secondo film Marvel uscito in questo 2025, in precedenza era uscito Captain America: Brave New World (qui la nostra recensione), mentre è attualmente in sala I Fantastici 4: Gli inizi (qui la nostra recensione). In una delle scene post-credits (occhio allo spoiler), molto chiacchierata in rete, è stato mostrato quello che sembra un importante collegamento ad Avengers: Doomsday, ossia l’arrivo sulla nostra Terra di un’astronave con lo stemma dei Fantastici 4.

Thunderbolts* | Altre informazioni sul film

Il film è stato diretto da Jake Schreier. Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi. Tornano nei loro ruoli del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast include anche nuovi arrivati nel MCU: Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Edward Pierce.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?