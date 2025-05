Thunderbolts* | Il Box Office ITALIA premia il film Marvel

Il cinecomic Thunderbolts* ha vinto il Box Office ITALIA nel primo weekend di maggio. Incasso blando invece per Black Bag all’esordio.

Il primo weekend del mese di maggio si è da poco concluso con incassi complessivi in calo, ed un solo vincitore (Thunderbolts*). Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, l’incasso dell’intero weekend (festa del Primo Maggio inclusa) è stato 4.31 milioni di euro, in calo del 4% circa rispetto allo stesso weekend del 2024, ed un 14% rispetto a sette giorni fa.

Il nuovo film Marvel (qui la nostra recensione no spoiler di Thunderbolts*) ha esordito con 1.81 milioni di euro, ed una media per sala di poco sotto i 4 mila euro. Contando anche l’ottimo opening day (30 aprile) da oltre mezzo milione, l’incasso all’esordio (in cinque giorni) è stato 2.38 milioni, ottimo se consideriamo le ultime uscite dell’MCU, ma comunque lontano dai grandi fasti di questo stesso filone. Sarà interessante capire quale possa essere la tenuta di Thunderbolts* nelle prossime settimane.

Thunderbolts* | Gli incassi del Box Office USA

Black Bag – Doppio gioco ha esordito in maniera blanda in seconda posizione: l’ncasso maturato nel weekend è stato di 392 mila euro, ed una media per sala di circa mille euro. In terza posizione si è classificato Until Dawn – Fino all’alba, il cui incasso è stato 302 mila euro (calo -53% rispetto all’esordio), per un totale di 1.1 milioni.

Un Film Minecraft ha chiuso il weekend al quarto posto con 301 mila euro, ed un totale sempre più ottimo da 11.66 milioni. La quinta piazza della top five, infine, è andata al sorprendente I Peccatori (maggiormente negli USA) con altri 135 mila euro incassati, per un totale di 1.07 milioni.