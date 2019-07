I Marvel Studios hanno annunciato di avere un piano particolare relativo alla produzione di Thor: Love and Thunder e Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.

Approfittando dei super incentivi fiscali provenienti dallo stato australiano, i Marvel Studios hanno scelto di girare contemporaneamente sia il quarto capitolo della saga Thor che il primo cinecomic con protagonista un supereroe asiatico.

Secondo le parole di Paul Fletcher, Ministro australiano delle arti, l’entità delle detrazioni fiscali sono quantificate in 24 milioni di dollari, con oltre 2500 posti di lavoro, ed a un indotto di almeno 178 milioni di dollari.

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi. Nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum.

Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.

Il film arriverà nelle sale dal 5 novembre 2021.

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sarà diretto da Destin Daniel Cretton. La sceneggiatura è stata affidata nelle mani di Dave Callaham.

Nel cast Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung.

Il film arriverà nelle sale dal 12 febbraio 2021.