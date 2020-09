This is Us 5: a breve l’inizio delle riprese

Le riprese di This Is Us 5 inizieranno questa settimana, giovedì 24 Settembre.

A confermarlo è TV Line; la serie è riuscita a concludere le riprese della quarta stagione in tempo, prima che l’epidemia di Covid-19 si diffondesse e i nuovi episodi della quinta stagione parleranno anche della pandemia, come ha dichiarato il creatore della serie Dan Fogelman.

This is Us è stato confermato anche per una sesta stagione che dovrebbe essere l’ultima. Il finale è stato già previsto dagli sceneggiatori e come ha spiegato lo stesso Dan Fogelman: “Mi auguro che il finale sia elegante, questo è quello che ci siamo prefissati. Spero che quando raggiungeremo la conclusione, il pubblico pensi che sia un traguardo soddisfacente, che abbia senso e che dia loro la sensazione di aver guardato una storia completa perché è così che la stiamo progettando, proprio come fosse un libro o un film molto lungo”.

Prodotta dalla NBC, dello show fanno parte Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Brown, Chrissy Metz, Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas, Niles Fitch, Logan Shroyer, Hannah Zeile, Mackenzie Hancsicsak, Parker Bates, Lonnie Chavis, Eris Baker, e Faithe Herman.