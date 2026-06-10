L’horror They Follow, annunciato sequel del cult psicologico del 2015 It Follows, compie un decisivo ed entusiasmante passo avanti nella produzione grazie all’ingresso nel cast di Naomi Ackie, ormai in trattative finali per recitare al fianco della confermata protagonista Maika Monroe.

A rivelarlo è stato Deadline, confermando che il regista e sceneggiatore David Robert Mitchell tornerà dietro la macchina da presa per dirigere questo nuovo capitolo della saga, le cui riprese dovrebbero iniziare già nel corso di questa estate. Il progetto, sviluppato da Neon in collaborazione con Good Fear Content, rappresenta uno dei ritorni di genere più attesi degli ultimi anni, espandendo un universo narrativo diventato un vero e proprio punto di riferimento per il cinema horror contemporaneo.

I dettagli specifici sul ruolo affidato all’attrice britannica sono ancora tenuti sotto il più stretto riserbo, ma la storia promette di amplificare l’angoscia claustrofobica che ha decretato il successo planetario dell’opera originale.

They Follow la trama del sequel horror e l’ascesa di Naomi Ackie

I dettagli sulla trama ufficiale di They Follow rimangono avvolti nel mistero, ad eccezione di un elemento chiave: la narrazione si svolgerà esattamente un decennio dopo i drammatici eventi del primo capitolo, in cui la studentessa Jay Height (Maika Monroe) era diventata il bersaglio di un’inarrestabile entità soprannaturale trasmissibile esclusivamente per via sessuale.

Per Naomi Ackie si tratta dell’ennesimo colpo di fulmine in una carriera straordinaria che l’ha vista recentemente trionfare agli Independent Spirit Awards per il dramma A24 Sorry, Baby. L’attrice, sempre più richiesta a Hollywood dopo le intense interpretazioni in pellicole del calibro di Blink Twice e Mickey 17, si prepara inoltre a un autunno di fuoco che la vedrà protagonista assoluta sul grande schermo nell’attesissimo body horror targato DC intitolato Clayface, la cui uscita nelle sale cinematografiche mondiali è già fissata per il prossimo 23 ottobre.

Nel frattempo, il regista David Robert Mitchell si gode un momento d’oro: prima di immergersi nelle atmosfere oscure di They Follow, il cineasta arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto con l’ambizioso thriller fantascientifico The End of Oak Street, che vanta un cast stellare guidato da Anne Hathaway ed Ewan McGregor.