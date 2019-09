L'attrice Willa Holland tornerà a far parte del cast della serie tv Arrow nel corso dell'ottava - ed ultima - stagione.

A confermare il ritorno di Thea Queen a Starling City nell'ultima stagione è stata in queste ora la showrunner Beth Schwartz attraverso una breve intervista rilasciata su TvLine.

La Holland ha interpretato la sorella di Oliver Queen (Stephen Amell) sin dall'episodio pilota, lasciando la serie nel corso della sedicesima puntata della sesta stagione. In quell'occasione Thea aveva lasciato la città con il suo amato Roy (Colton Haynes).

Arrow

Basata sui personaggi DC, la serie Arrow è prodotta da Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle e Sarah Schechter. Lo show è prodotto da Bonanza Productions Inc. in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television.

Nel cast Stephen Amell, David Ramsey, Katie Cassidy, Rick Gonzalez, e Juliana Harkavy. Charlie Barnett si è unito al cast come Diggle, Jr. – noto come JJ – il figlio nato da Flashpoint di John Diggle (David Ramsey) e Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson). In futuro incontreremo JJ come leader della banda Deathstroke, dove affronterà Mia e il suo fratello adottivo, Connor. Presenti anche Susanna Thompson, Tommy Merlyn, Willa Holland.

Sinossi. Dopo un naufragio, il playboy milionario Oliver Queen (Stephen Amell) è stato dato per disperso ed infine per morto per cinque anni prima che si scoprisse che era vivo in una remota isola nel del nord della Cina. È tornato a casa a Star City perché vuole porre riparo agli errori commessi dalla sua famiglia e a combattere contro le ingiustizie.

The CW proporrà Arrow 8 dal 15 ottobre 2019.