The Woman King: Viola Davis diretta dalla regista di The Old Guard

Dopo il successo di The Old Guard, Gina Prince-Bythewood si occuperà della regia di The Woman King e con protagonista il Premio Oscar Viola Davis.

Al centro della storia (ispirata a fatti reali) c'è Nanisca, il generale di un gruppo militare di sole donne che, insieme alla figlia Nawi, va contro i francesi e le tribù locali che hanno violato il loro onore, ridotto in schiavitù il loro popolo e minacciato di distruggere tutto quello a cui tenevano. Tutto ciò avviene nel Regno di Dahomey, uno stato africano, tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo.

Davis e Julius Tennon di JuVee Productions hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti nel presentare questa incredibile storia delle Donne Guerriere della tribù di The Dahomesy Ahosi al mondo. Dopo molto tempo è arrivato il momento che occupino realmente il loro posto nella storia e nelle mani di Gina Prince-Bythewood sarà un film importante. Questo progetto non potrebbe essere un esempio più perfetto della nostra eredità".

Il film sarà prodotto da Cathy Schulman (Welle Entertainment) insieme alla stessa Viola Davis, Davis and Julius Tennon di JuVee Productions e Maria Bello di Jack Blue Productions.