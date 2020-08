Netflix è in trattative per l'acquisizione di The Woman in the Window, con protagonista Amy Adams, dalla 20th Century Fox.

A lanciare la notizia è Deadline. Il lungometraggio, diretto da Joe Wright, è basato sul romanzo omonimo di A.J. Finn e la sceneggiatura è stata curata da Tracy Letts. Al centro della storia c'è Anna Fox (Amy Adams) che trascorre le sue giornate in casa a New York, bevendo, guardando vecchi film e spiando i vicini. Dalla sua finestra riesce a vedere anche ciò che succede all'interno dell'appartamento dei Russell, i vicini arrivati da poco. Apparentemente "normali" i due coniugi nascondono invece un segreto scioccante.

Nel cast, oltre ad Amy Adams, anche Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore.

Visto che l'accordo di acquisizione è ancora in fase di trattativa, non è ancora chiaro quando uscirà il film sulla piattaforma streaming.