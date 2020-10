La produzione della seconda stagione di The Witcher è ripartita dopo lo stop alle riprese dovuto dall’emergenza Covid-19, ciononostante si torna a parlare di una terza stagione.

Anche se non ufficializzata da Netflix pare che i segnali relativi ad un ennesimo rinnovo ci siano tutti. A confermare tale ipotesi è stata la presenza nei database della Writers Guild of America di una terza stagione, sebbene questa fosse confermata per la stagione 2020/21, data impossibile da rispettare dati i ritardi accumulati a causa dell’emergenza Covid-19.

Attendiamo a tal proposito annunci ufficiali da parte di Netflix. Ricordiamo, inoltre, che il colosso digitale ha già annunciato una nuova serie prequel intitolata Blood Origin.

The Witcher

PRODUZIONE : La serie è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich, e tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko.

CAST: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson, ed ancora MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer, Therica Wilson Read, Kim Bodnia.

DISTRIBUZIONE: La seconda stagione prossimamente su Netflix.