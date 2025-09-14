Geralt di Rivia è quasi pronto a fare il suo ritorno su Netflix, ma come noto lo farà col volto di Liam Hemsworth. Svelata la prima clip di The Witcher S4.

Nella tarda mattina odierna, Netflix ha finalmente svelato la primissima clip della quarta stagione di The Witcher, la serie fantasy ispirata ai romanzi firmati da Andrzej Sapkowski, protagonista anche di una saga di videogames di grandissimo successo. La clip in questione offre, tra l’altro, il primo vero assaggio di Liam Hemsworth come nuovo volto dell’eroe tetro Geralt di Rivia dopo l’addio al ruolo di Henry Cavill, ma anche la data di lancio degli episodi, il 30 ottobre 2025.

Guardate qui la prima clip di The Witcher S4:

Il Continente ti aspetta. Ecco in esclusiva il primo clip di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nella quarta stagione di The Witcher, dal 30 ottobre solo su Netflix. pic.twitter.com/bxqUPQdVOL — Netflix Italia (@NetflixIT) September 14, 2025

The Witcher, Henry Cavill lascia il ruolo a Liam Hemsworth

L’addio di Henry Cavill al ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher è stato ufficializzato il 30 ottobre 2022 (leggete qui il nostro articolo). Come noto, Cavill ha lasciato il ruolo dopo tre stagioni per divergenze creative con la produzione.

Per l’occasione, l’attore all’epoca ha annunciato la sua scelta così: “Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato costellato di mostri e avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la quarta stagione. Al mio posto, il fantastico signor Liam Hemsworth indosserà il mantello del Lupo Bianco. Come per i più grandi personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt ed entusiasmo nel vedere l’interpretazione di Liam di questo uomo affascinante e ricco di sfumature.”

Poco dopo, Liam Hemsworth ha commentato il suo ingaggio così: “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi abbia affidato le redini e mi abbia permesso di impugnare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai apportato a questo amato personaggio. Potrei avere delle responsabilità importanti da ricoprire, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher.”

La trama ufficiale di The Witcher S4

La trama della quarta stagione di The Witcher recita: “Dopo gli eventi che hanno sconvolto il Continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) si ritrovano separati da una guerra infuriata e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi si fanno più precisi, si imbattono in alleati inaspettati, desiderosi di unirsi al loro viaggio. E se riusciranno ad accettare queste famiglie ritrovate, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre.”

La quarta stagione di The Witcher vedrà Liam Hemsworth (fratello del più noto Chris) avrà il ruolo iconico di Geralt di Rivia, con Freya Allan (Principessa Ciri), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Sharlto Copley (Leo Bonhart), James Purefoy (Skellen), Danny Woodburn (Zoltan).

La stagione sarà composta da otto episodi, come le stagioni precedenti. La serie è curata dalla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich e i registi della nuova stagione sono Sergio Mimica-Gezzan, Tricia Brock, Alex Garcia Lopez e Jeremy Webb.

La serie The Witcher si chiuderà con la quinta stagione (leggete qui il nostro articolo).