In occasione dell’annuale ricorrenza di Halloween, Netflix ha diffuso in rete un divertente promo dedicato alla serie The Witcher.

Il video in questione celebra Halloween – ed ovviamente la serie – mostrando Geralt de Rivia (Henry Cavill) mentre combatte con alcuni mostri terrificanti. La cosa curiosa è che il video viene promosso come un breve recap della prima stagione, ma in fondo cela alcuni mostri mai visti prima. Che si tratti di una sorpresa per i fan in attesa di novità dalla seconda stagione?

Alcune settimane fa, la produzione ha anche diffuso le prime foto ufficiali dei protagonisti della serie, le potete trovare visitando questo nostro indirizzo. Trovate il video in fondo alla pagina.

The Witcher

PRODUZIONE : La serie è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich, e tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko.

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson, ed ancora MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer, Therica Wilson Read, Kim Bodnia. TRAMA : La serie racconta la storia di Geralt di Rivia (Henry Cavill), un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone si dimostrano essere più spietate delle bestie. Quando il destino lo porta a incontrare una potente donna che usa la magia e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare ad affrontare i pericoli insieme. I romanzi, come molti di voi già sapranno, sono stati adattati in una serie di videogiochi di successo.

IL VIDEO