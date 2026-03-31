Le stanze del resort di lusso più chiacchierato del piccolo schermo iniziano a scarseggiare. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, HBO ha ufficializzato l’ingresso di nuovi, illustri nomi nel cast della quarta stagione di The White Lotus.

Tra i volti che si uniranno alla spedizione francese di Mike White spiccano quelli di Heather Graham (They Will Kill You), Rosie Perez (The Flight Attendant) e Frida Gustavsson (Vikings: Valhalla), insieme a Tobias Santelmann, Ben Schnetzer e Laura Smet.

Con questi nuovi ingressi, il numero dei fortunati (o sfortunati) ospiti sale a 24, ma la produzione ha fatto sapere che le selezioni sono ancora in corso. La nuova stagione abbandonerà le “onde che si infrangono” dei primi tre capitoli per esplorare le sofisticate atmosfere d’oltralpe, mantenendo però intatta la formula vincente: una settimana di vacanza, ricchezza sfrenata e l’inevitabile presenza di un cadavere.

The White Lotus 4 cast: Mike White e la sfida francese

Il creatore, sceneggiatore e regista Mike White prosegue nel suo ambizioso progetto di espansione dell’universo White Lotus, allontanandosi dalle ambientazioni prettamente costiere viste finora. I nuovi membri del cast si aggiungono a una lista già impressionante di attori annunciati in precedenza, tra cui figurano Vincent Cassel, Helena Bonham Carter, Steve Coogan e Kumail Nanjiani.

La serie, acclamata dalla critica per il suo sguardo cinico e tagliente sulle dinamiche di potere tra le classi sociali più elevate, promette di alzare ulteriormente l’asticella grazie a una produzione che vede coinvolti, oltre David Bernad e Mark Kamine come produttori esecutivi. La quarta stagione di The White Lotus è creata, scritta e diretta interamente da Mike White, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. La produzione è affidata a HBO, mentre la distribuzione internazionale seguirà i canali ufficiali del network.