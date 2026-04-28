Il resort più esclusivo della TV ha appena trovato la sua nuova protagonista.

Dopo l’improvviso addio di Helena Bonham Carter — di cui vi abbiamo raccontato i retroscena nel nostro articolo sull’uscita dal cast — il creatore Mike White ha deciso di affidarsi a una sua storica collaboratrice. Sarà infatti il premio Oscar Laura Dern a prendere il posto vacante nella quarta stagione di The White Lotus, attualmente in fase di riprese lungo la splendida Costa Azzurra. La notizia è stata confermata da Deadline.

Non si tratta di un semplice rimpiazzo: HBO ha confermato che il ruolo sarà parzialmente riscritto per adattarsi alle corde della Dern. Il creatore Mike White e l’attrice tornano così a lavorare insieme dopo i successi di Enlightened e Year of the Dog. La Dern, tra l’altro, non è del tutto estranea alla serie: nella seconda stagione aveva prestato la voce (non accreditata) ad Abby, la moglie di Dominic Di Grasso. Questa volta, però, la vedremo fisicamente al centro della scena durante l’attesissimo capitolo ambientato durante il Festival di Cannes.

The White Lotus 4 cast: tra Saint-Tropez e Parigi con Laura Dern

La quarta stagione seguirà un nuovo gruppo di eccentrici ospiti e dipendenti dell’hotel durante la frenetica settimana del festival cinematografico più famoso al mondo. Laura Dern si unisce a un cast stellare che comprende Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina e Kumail Nanjiani. Le riprese stanno toccando location da sogno come l’Airelles Château de la Messardière a Saint-Tropez (che per l’occasione diventerà il White Lotus du Cap) e l’Hôtel Martinez di Cannes.

Nonostante il cambio in corsa, la produzione prosegue spedita tra Monaco e Parigi, mantenendo intatta l’atmosfera di lusso e mistero tipica del franchise.