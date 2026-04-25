Un fulmine a ciel sereno scuote la produzione di una delle serie più attese della prossima stagione. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, Helena Bonham Carter ha ufficialmente lasciato il cast della quarta stagione di The White Lotus.

L’addio della leggendaria attrice, nota per ruoli iconici in Harry Potter e The Crown, arriva proprio mentre le riprese in Francia sono appena cominciate. Un portavoce di HBO ha spiegato che, una volta sul set, è apparso chiaro che il personaggio creato da Mike White non si allineava perfettamente con l’attrice, portando a una separazione consensuale ma dolorosa per la produzione.

Il ruolo inizialmente destinato alla Bonham Carter verrà ora ripensato, riscritto e sottoposto a un nuovo casting nelle prossime settimane. Nonostante questa defezione eccellente, il cast di The White Lotus 4 rimane incredibilmente solido e variegato. La nuova stagione, ambientata durante il prestigioso Festival di Cannes, vedrà infatti tra i protagonisti nomi del calibro di Vincent Cassel, Steve Coogan, Chris Messina, Kumail Nanjiani e Heather Graham.

The White Lotus 4 cast: tra riscritture e nuove conferme in Francia

Mentre HBO è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza della Carter, la produzione continua a pieno ritmo per rispettare le scadenze. La quarta stagione di The White Lotus si preannuncia come la più ambiziosa dal punto di vista visivo, sfruttando le location mozzafiato del sud della Francia.

Mike White promette di mantenere intatta quella miscela di satira sociale e tensione psicologica che ha reso la serie un fenomeno globale, spostando l’obiettivo sul glamour e le ipocrisie del jet-set cinematografico della Costa Azzurra.

Oltre ai già citati, vedremo all’opera anche Alexander Ludwig, Chloe Bennet e Max Greenfield. Questo incidente di percorso non sembra dunque minare le fondamenta di un progetto che continua a espandersi, dimostrando la capacità di Mike White di adattare la sua scrittura in corsa per garantire la massima fedeltà ai personaggi e all’atmosfera cinica e raffinata dello show.