the white lotus quarta stagione cast
Posted in Serie Tv

The White Lotus 4 | Alexander Ludwig e AJ Michalka nel cast

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

L’emittente HBO sta espandendo il cast della quarta stagione di The White Lotus con due nomi di spicco.

Alexander Ludwig (Vikings, Bad Boys for Life) e AJ Michalka (Schooled, The Goldbergs, metà del duo musicale Aly & AJ) sono entrati nel cast regular della quarta stagione di The White Lotus, la serie antologica creata da Mike White. (Fonte: Deadline)

I due attori si uniscono ai già annunciati Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood e Scott Glenn. La stagione, rinnovata a marzo 2025, sarà ambientata in Thailandia e esplorerà nuovi temi di lusso, intrighi e satira sociale.

Le riprese dei nuovi episodi inizieranno a febbraio 2026 intorno a Koh Samui, Phuket e Bangkok, in collaborazione con Four Seasons Resorts Thailand. Mike White torna come showrunner, sceneggiatore e regista.

La data di uscita ancora non è stata annunciata, ma è prevista per fine 2026/inizio 2027.

Altre informazioni su The White Lotus

The White Lotus è una serie antologica HBO creata, scritta e diretta da Mike White. Ogni stagione è ambientata in un diverso resort di lusso White Lotus e segue le vicende di ospiti e dipendenti, mescolando commedia nera, dramma e satira sociale. La prima stagione (Hawaii, 2021) ha vinto 10 Emmy; la seconda (Sicilia, 2022) ne ha vinti 5; la terza (Thailandia, 2025) con Lisa (Blackpink), Carrie Coon e Leslie Bibb è attualmente in onda con grande successo.

Cast confermato stagione 4: Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood, Scott Glenn. Ruoli ancora segreti. La serie continua a esplorare temi come potere, denaro, sessualità e morte in contesti esotici.

Scopri di più da Universal Movies

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un Commento...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Universal Movies - La Folle Passione del Cinema
Trustpilot