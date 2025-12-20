The White Lotus 4 | Alexander Ludwig e AJ Michalka nel cast

L’emittente HBO sta espandendo il cast della quarta stagione di The White Lotus con due nomi di spicco.

Alexander Ludwig (Vikings, Bad Boys for Life) e AJ Michalka (Schooled, The Goldbergs, metà del duo musicale Aly & AJ) sono entrati nel cast regular della quarta stagione di The White Lotus, la serie antologica creata da Mike White. (Fonte: Deadline)

I due attori si uniscono ai già annunciati Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood e Scott Glenn. La stagione, rinnovata a marzo 2025, sarà ambientata in Thailandia e esplorerà nuovi temi di lusso, intrighi e satira sociale.

Le riprese dei nuovi episodi inizieranno a febbraio 2026 intorno a Koh Samui, Phuket e Bangkok, in collaborazione con Four Seasons Resorts Thailand. Mike White torna come showrunner, sceneggiatore e regista.

La data di uscita ancora non è stata annunciata, ma è prevista per fine 2026/inizio 2027.

Altre informazioni su The White Lotus

The White Lotus è una serie antologica HBO creata, scritta e diretta da Mike White. Ogni stagione è ambientata in un diverso resort di lusso White Lotus e segue le vicende di ospiti e dipendenti, mescolando commedia nera, dramma e satira sociale. La prima stagione (Hawaii, 2021) ha vinto 10 Emmy; la seconda (Sicilia, 2022) ne ha vinti 5; la terza (Thailandia, 2025) con Lisa (Blackpink), Carrie Coon e Leslie Bibb è attualmente in onda con grande successo.

Cast confermato stagione 4: Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood, Scott Glenn. Ruoli ancora segreti. La serie continua a esplorare temi come potere, denaro, sessualità e morte in contesti esotici.