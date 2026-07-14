Netflix ha infatti rilasciato oggi il primo e inquietante trailer di The Whisper Man, un thriller psicologico dalle tinte oscure che farà il suo debutto globale nel catalogo del servizio il prossimo 28 agosto. Tratto dall’omonimo romanzo bestseller del New York Times scritto da Alex North, il lungometraggio vanta un cast stellare guidato dal leggendario premio Oscar Robert De Niro, affiancato da Michelle Monaghan e Adam Scott.

The Whisper Man: trama del thriller mozzafiato prodotto dai fratelli Russo

La narrazione si sviluppa attorno a un dramma familiare che si intreccia rapidamente con una scia di sangue risalente al passato. La storia segue le vicende di uno scrittore di gialli rimasto vedovo (interpretato da Adam Scott) che si trova a vivere il peggiore degli incubi quando il figlio di appena otto anni scompare nel nulla, apparentemente rapito. Disperato e senza indizi, l’uomo decide di mettere da parte i vecchi rancori e di rivolgersi a suo padre (Robert De Niro), un detective della polizia ormai in pensione con cui ha interrotto i rapporti da anni. Nel tentativo di rintracciare il bambino, i due finiranno per portare alla luce un terrificante collegamento con un vecchio caso irrisolto risalente a decenni prima, legato a un metodico serial killer noto alle cronache criminali come “The Whisper Man”, l’uomo dei sussurri.

La regia di questo cupo adattamento è stata affidata a James Ashcroft, che ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta a quattro mani da Ben Jacoby e Chase Palmer. A rendere ancora più solido il progetto è il coinvolgimento di Anthony e Joe Russo (i celebri registi della Marvel) che figurano come produttori principali della pellicola attraverso la loro etichetta, affiancati da Angela Russo-Otstot e Michael Disco. Il cast secondario si arricchisce inoltre di interpreti di talento come Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto e Will Brill, pronti a dare vita a una delle storie più disturbanti della letteratura thriller recente.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Whisper Man

The Whisper Man Regia: James Ashcroft

James Ashcroft Sceneggiatura: Ben Jacoby, Chase Palmer (basata sul romanzo di Alex North)

Ben Jacoby, Chase Palmer (basata sul romanzo di Alex North) Cast: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto, Will Brill

Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto, Will Brill Produzione: AGBO (Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot), Michael Disco, Kassee Whiting

AGBO (Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot), Michael Disco, Kassee Whiting Data di uscita: 28 agosto 2026

28 agosto 2026 Distribuzione / HUB di riferimento: Netflix