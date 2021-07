The Wheel of Time: Prime Video svela data e poster della serie tv

Amazon Prime Video questa sera ha diffuso in rete il poster ufficiale di The Wheel of Time (La Ruota del Tempo), la serie tratta dai romanzi firmati da Robert Jordan.

All’interno del poster, lo trovate in fondo alla pagina, è anche presente la data della premiere su Prime Video della serie, ovvero novembre 2021. Ricordiamo, inoltre, che in occasione della fine delle riprese della prima stagione, Amazon Studios ha annunciato il rinnovo per una seconda.

Avete già apprezzato il teaser announcement? Fatelo a questo indirizzo.

L’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins, mentre Uta Briesewitz si occuperà della regia dei primi due episodi. L’attrice Rosamund Pike fa parte, oltre che del cast, anche del team dei produttori in collaborazione con Larry Mondragon, Rick Selvage, Ted Field, Mike Weber, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Briesewitz.

The Wheel of Time (La Ruota del Tempo) è ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Nel cast spazio anche per Daniel Henney nel ruolo di Lan Mandragoran e, secondo quanto riportato, la sua strada incrocerà quelle di Moiraine e di Nynaeve al’Meara (Zoe Robins). Abdul Salis interpreterà Eamon e Stuart Graham interpreterà Geofram. Michael McElhatton interpreterà Tam Al’Thor. Pasha Bocarie sarà invece Master Grinwell, mentre Jennifer Preston sarà Mistress Grinwell. Sophie Okonedo interpreterà un ruolo ricorrente: Siuan Sanche, ex Amyrlin Seat e ora Aes Sedai dell’Ajah Azzurra. Alexander interpreterà invece Min Farshaw, personaggio molto amato dai fan. Kate Fleetwood sarà Liandrin Guirale, Peter Franzen sarà Stepin e Clare Perkins sarà Kerene Nagashi.