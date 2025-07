La serie Daryl Dixon, spin-off di The Walking Dead, si chiuderà con la quarta stagione.

L’annuncio è arrivato in occasione del panel AMC andato in scena questa notte dal San Diego Comic-Con (via Deadline). La produzione dell’ultima stagione di otto episodi dovrebbe iniziare questo mese in Spagna, e porterà i protagonisti Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) a Madrid. Il debutto della terza stagione è atteso per il 7 settembre.

Sul palco della mitica Sala H si sono avvicendati i protagonisti Reedus e McBride, ma anche showrunner David Zabel, il produttore esecutivo Scott M. Gimple, responsabile dei contenuti di The Walking Dead Universe e il produttore esecutivo Greg Nicotero. Oltre alla notizia della quarta stagione, è stato anche presentato il trailer ufficiale della terza.

“Dopo una lunga chiacchierata, tre settimane fa abbiamo iniziato a lavorare alla quarta stagione“, ha detto Zabel. “Sarà una stagione gigantesca. Faremo otto episodi, il che è fantastico… e ci permetterà di completare la storia di Daryl e Carol in Spagna, e sarà molto emozionante e potente. Completerà anche questa parte del viaggio dei personaggi, l’avventura europea, e quindi è l’ultima stagione di questa iterazione della serie. E poi, cosa riserva il futuro a questi personaggi, lo vedremo. Sono sicuro che ce ne siano molti, e ne parliamo sempre, ma sarà la quarta e ultima stagione“.

Reedus ha detto durante il panel: “Il finale è molto specifico. David ha fatto un ottimo lavoro nel delineare questi due personaggi, le loro storie e la loro direzione. Ed è agrodolce per molti versi“.

Melissa McBride ha aggiunto: “È stata un’emozione unica girare questa parte dell’avventura di Daryl e Carol insieme in Europa e continuo a tornare per scoprire di più su questi due personaggi. C’è ancora così tanta storia da raccontare e così tanto che i fan non vedono l’ora di scoprire. Mi godrò ogni momento man mano che arriverà e non vedo l’ora che i fan vedano cosa abbiamo realizzato in queste location incredibili“.

The Walking Dead: Daryl Dixon | Altre informazioni sulla serie

La serie, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata creata da Angela King in collaborazione con Scott M. Gimple. Nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo spazio per David Zabel. NEL CAST Norman Reedus, Melissa McBride, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. La prima stagione è approdata su AMC lo scorso 10 settembre 2023.

TRAMA: Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.