The Walking Dead: Annunciato uno speciale di Natale, cosa tratterà?

AMC ha annunciato in questi giorni un evento The Walking Dead per il prossimo Natale, ed in molti già pensano ad una sorta di crossover tra le varie serie spin-off.

L’evento natalizio è stato annunciato da Chris Hardwick, conduttore del Talking Dead, e si tratta della prima volta per le serie che fanno parte dell’universo seriale. Dalle prime anticipazioni pare che all’evento, ovviamente virtuale a causa dell’emergenza Covid-19, dovrebbero partecipare alcuni dei protagonisti delle varie serie (The Walking Dead, Fear the Walking Dead e World Beyond), ma c’è di più.

Lo storico showrunner della serie originale Scott Gimple ha voluto anticipare che l’evento potrebbe regalare ai fan qualcosa molto simile ad un crossover:

“C’è qualcosa su cui stiamo lavorando da tempo e che ha degli elementi da crossover. Non posso espormi di più, ma c’è davvero questa possibilità. C’è una storia estesa, e non dirò nemmeno troppo su chi ci sta lavorando perché rivelerebbe alcune cose.“

Non resta quindi che attendere ulteriori novità in merito.

Riguardo lo status dell’intero franchise televisivo. AMC ha in programma per questo mese le riprese dei sei episodi bonus di The Walking Dead 10, per il prossimo anno invece quelle dell’undicesima, ultima stagione in assoluto della serie originale. E’ ancora in piedi il progetto relativo al film interamente dedicato a Rick Grimes (Andrew Lincoln), inoltre sono state annunciate due ulteriori serie spin-off, una dedicata ai personaggi Daryl Dixon (Norman Reedus) e Carol Peletier (Melissa McBride), ed una seconda più antologica dal titolo Tales From The Walking Dead.