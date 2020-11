The Walking Dead 10: Hilarie Burton sarà Lucille, la moglie di Negan

Il prossimo anno The Walking Dead tornerà con sei episodi bonus che riprenderanno da dove si è conclusa la decima stagione. Tra le prime indiscrezioni, un episodio sarà incentrato su Lucille, la defunta moglie di Negan.

SuperHeroHype questa sera ha rivelato che AMC ha ingaggiato Hilarie Burton per il ruolo di Lucille. L’attrice è nota per la serie tv One Three Hill, ma anche per essere la moglie di Jeffrey Dean Morgan, guarda caso l’interprete in The Walking Dead di Negan.

In più di un’occasione Negan nel corso degli episodi ha fatto riferimento al suo passato, parlando spesso di Lucille, morta con un tumore al pancreas durante l’apocalisse zombie. Ora, con questo episodio bonus, sarà finalmente possibile scorgere più informazioni su Negan ed il suo matrimonio.

The Walking Dead