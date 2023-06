The Umbrella Chronicles sarà il nuovo Resident Evil movie?

La saga videoludica Resident Evil potrebbe nuovamente tentare la strada hollywoodiana dopo il poco convincente Welcome to Raccoon City.

Da molti considerato uno dei peggiori film della saga (considerando anche i film con Milla Jovovich), Resident Evil: Welcome to Raccoon City dopo tutto potrebbe aver ottenuto il via libera da Sony Pictures per un sequel. Il sito Sudbury.com, infatti, ha riferito che la cittadina di Sudbury – location principale del suddetto film – ha ricevuto dal governo canadese 2 milioni di dollari per lo sviluppo di un nuovo film della saga, il cui titolo di lavorazione è “The Umbrella Chronicles“. Il progetto sarà supportato da Raccoon HG Film Productions, la stessa società dietro Welcome to Raccoon City.

Ad oggi Sony Pictures non ha ancora annunciato nessun sequel per il film del 2021, ciononostante una sequenza post-credits portava a pensare la volontà dello studios di andare avanti con il franchise. Se il film dovesse essere confermato anche dallo studios, allora – considerato il titolo di lavorazione – potrebbe prendere spunto dal capitolo videoludico noto come “Resident Evil: The Umbrella Chronicles“.

Seguiranno altri aggiornamenti in merito…

IL FILM ORIGINALE

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato diretto nel 2021 da Johannes Roberts, e sceneggiato da Greg Russo, e prodotto da James Wan. Nel cast figuravano Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough, Donal Logue, Chad Rock, Lily Gao.

TRAMA: Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, mentre un grande male fermentava sotto la superficie. Quando quel male viene scatenato, i cittadini vengono cambiati per sempre e un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per scoprire la verità dietro l’Umbrella e soprattutto sopravvivere alla notte. Ritornando alle terrificanti radici del famosissimo franchise di videogiochi Resident Evil, il fan e regista Johannes Roberts riporta in vita un franchise da un miliardo di dollari con una versione per una nuova generazione di fan.