Il colosso dello streaming Netflix ha comunicato che la fortunata serie The Umbrella Academy si chiuderà con la quarta stagione.

La conferma della chiusura della serie con la quarta stagione è avvenuta attraverso i canali social, mentre subito dopo è stato lo stesso showrunner e produttore esecutivo Steve Blackman a confermare a The Wrap la notizia: “Sono così entusiasta del fatto che gli incredibilmente leali fan di The Umbrella Academy avranno l’opportunità di vedere come si concluderà il viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo intrapreso ormai già 5 anni fa. Ma prima di arrivare a suddetta conclusione, abbiamo una fantastica storia da mostrarvi nella quarta stagione, una storia che farà restare i fan sulle spine fino agli ultimi minuti della serie.”

Trovate qui la recensione della terza stagione di The Umbrella Academy.

THE UMBRELLA ACADEMY

Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. NEL CAST Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David.

TRAMA SERIE: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.