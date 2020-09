Netflix ha rilasciato il trailer di The Trial of the Chicago 7, il nuovo film diretto e scritto da Aaron Sorkin (The Social Network, Molly’s Game) e che punta agli Oscar 2021. Debutterà il 16 Ottobre sulla piattaforma streaming.

Questo lungometraggio è ispirato a una storia vera, ossia di come una protesta pacifica (contro la guerra del Vietnam) organizzata nel 1968 si è trasformata in uno scontro mortale con la polizia e la guardia Nazionale, mentre la nazione seguiva i terrificanti eventi in televisione. Racconterà anche del processo in cui sono rimasti coinvolti i leader della protesta Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), Jerry Rubin (Jeremy Strong), Tom Hayden (Eddie Redmayne), e Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II).

Nel cast Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, Alex Sharp, Thomas Middleditch, William Hurt.

IL TRAILER UFFICIALE