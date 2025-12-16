Disney+ ha svelato le prime immagini di The Testaments, spin-off della serie premiata dalla critica The Handmaid’s Tale.

In arrivo sulla piattaforma a partire da aprile 2026, la nuova serie prodotto da Hulu – ed ispirata ai romanzi di Margaret Atwood – si è mostrata in questi giorni al popolo della rete attraverso di una serie di immagini ufficiali.

Come noto dal romanzo originale, la serie è ambientata anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale. Una storia di formazione che vede una nuova generazione di giovani donne a Gilead alle prese con il futuro cupo che le attende. Per loro, crescere a Gilead è l’unica cosa che abbiano mai conosciuto, non avendo ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento a questa vita. Di fronte alla possibilità di essere date in sposa e di vivere una vita di servitù, saranno costrette a cercare alleati, sia nuovi che vecchi, che le aiutino nella loro lotta per la libertà e per la vita che meritano.

The Testaments | Le Prime Foto

The Testaments – Courtesy Hulu/Disney

Altre informazioni su The Testaments

The Testaments è stata creata dallo showrunner ed executive producer Bruce Miller e vede come executive producer Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears e Mike Barker, che dirigerà anche i primi tre episodi. La serie è prodotta da MGM Television.

La serie vede protagonisti Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya e Kira Guloien.

La serie debutterà nell’aprile 2026 su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.