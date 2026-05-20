Il mondo distopico nato dalla mente di Margaret Atwood continuerà a espandersi sul piccolo schermo. Hulu ha ufficializzato il rinnovo per la seconda stagione di The Testaments, la serie tv sequel ed estensione naturale del cult The Handmaid’s Tale. In Italia, la serie è distribuita in esclusiva all’interno del catalogo streaming di Disney+.

La decisione di prolungare la produzione dello show è supportata da dati di ascolto eccellenti registrati durante la messa in onda del primo ciclo di episodi. Il debutto della serie ha totalizzato ben 11 milioni di ore di visualizzazione nei suoi primi otto giorni di permanenza in catalogo, confermando il forte interesse del pubblico per le dinamiche politiche e sociali incentrate sulla fittizia repubblica di Galaad. La notizia è stata confermata da Deadline.

Ambientata diversi anni dopo la conclusione della serie madre (terminata ufficialmente nel 2025), la trama vede al centro lo sviluppo narrativo del romanzo omonimo del 2019, focalizzandosi sui destini di tre diverse donne, tra cui spicca l’iconica e spietata Zia Lydia interpretata da Ann Dowd. Nel cast principale figurano anche giovani talenti emergenti come Chase Infiniti.

Il consolidamento del franchise distopico e il team creativo confermato

Il ritorno sul set per la seconda stagione vedrà la riconferma del team creativo e dei produttori esecutivi che hanno decretato il successo del franchise, guidato dallo showrunner Bruce Miller in stretta collaborazione con la stessa Margaret Atwood.

Le metriche di visione in costante crescita hanno spinto la piattaforma a blindare immediatamente lo show per un secondo anno di produzione, i cui dettagli logistici e le date di inizio riprese verranno ufficializzati nelle prossime settimane.

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