Dopo il successo globale della prima stagione, James Reece si prepara a tornare sul campo. Durante la presentazione Upfront di Amazon a New York (via Deadline), la star e produttore esecutivo Chris Pratt ha ufficialmente annunciato che la seconda stagione di The Terminal List debutterà su Prime Video il prossimo 21 ottobre. Un annuncio molto atteso dai fan del revenge thriller psicologico, che si prepara a cambiare marcia diventando un vero e proprio spy-thriller su scala mondiale.

The Terminal List 2 debutterà il 21 ottobre 2026 e sarà basata sul romanzo “True Believer” di Jack Carr.

Pratt ha descritto questa nuova stagione come “più grande, intensa e ambiziosa” rispetto al capitolo d’esordio. Se la prima stagione era focalizzata sulla lista della vendetta di Reece, questo nuovo ciclo di 8 episodi lo vedrà impegnato in un viaggio di redenzione violenta attraverso l’Oceano Indiano, l’Africa, il Medio Oriente e l’Europa. “Il nostro team ha riversato anima e corpo in questa stagione per renderla degna del fenomeno che i fan hanno creato con la prima“, ha aggiunto l’attore.

Cast e trama: tra vecchie conoscenze e nuovi ingressi

La trama vedrà Reece scoprire una cospirazione globale che si estende da Mosca a Langley, collegandosi sorprendentemente alla storia della sua stessa famiglia. Accanto a Pratt, vedremo il ritorno di volti noti come Constance Wu (Katie Buranek), Tom Hopper (Raife Hastings) e Luke Hemsworth. Tra le novità più interessanti del cast spicca l’ingresso di Gabriel Luna nel ruolo di Freddy Strain, affiancato da nomi del calibro di Olga Kurylenko e Arnold Vosloo.

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios in collaborazione con Civic Center Media e MRC, in cabina di produzione saranno coinvolti nuovamente nomi di altissimo profilo, tra cui il regista Antoine Fuqua. The Terminal List seguirà, tra l’altro, la consulenza tecnica dell’ex Army Ranger Max Adams e il Navy SEAL Jared Shaw.

Il ritorno di James Reece si inserisce in un universo narrativo ormai in piena espansione, che ha già visto il debutto lo scorso 27 agosto 2025 dello spin-off prequel Dark Wolf. La serie, che ha approfondito le origini di Ben Edwards (Taylor Kitsch) e il suo legame con Reece cinque anni prima della “lista”, ha preparato il terreno per questa seconda stagione, confermando l’ottima tenuta del franchise spionistico basato sui romanzi di Jack Carr.

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