James Gunn in queste settimane è impegnato attivamente sul set di The Suicide Squad, ciononostante è riuscito a rilasciare dichiarazioni relative al Joker.

Come noto, Joker nel Suicide Squad di David Ayer è da considerare come una sorta di villain secondario, strettamente collegato alla presenza di Harley Quinn nel team protagonista. Ma nel The Suicide Squad di James Gunn pare non ci sia spazio per lui.

Beh, partiamo col presupposto che al momento nessuno sa in effetti quali - e quanti - personaggi del DC Universe saranno presenti in The Suicide Squad. A tal proposito, James Gunn ha voluto sottolineare questo appunto, aggiungendo la certa assenza di Joker, ovviamente con spiegazione annessa.

Secondo Gunn, infatti, il Joker nei fumetti non ha mai fatto parte della Suicide Squad, pertanto inserirlo nel film sarebbe stata una forzatura narrativa ingombrante. Ed in effetti, nessuno può dar lui torto.

"Nessuno tranne me e pochi altri conoscono tutti i personaggi che sono nel film, ma se il Joker è assente non credo che sia poi così strano visto che non fa parte della Suicide Squad nei fumetti."

Per Jared Leto ed il suo Joker questa sembra l'ennesima bocciatura in casa Warner Bros. Lo rivedremo mai nei panni del celebre Principe del Crimine di Gotham?

Suicide Squad 2

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Taika Waititi, Daniela Melchior, Mayling Mg, Steve Agee.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.