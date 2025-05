The Studio | Apple TV+ ha rinnovato la serie comedy

La serie acclamata “The Studio” ha ottenuto il benestare dal colosso Apple TV+, e tornerà pertanto con una seconda stagione.

Apple TV+ ha annunciato quest’oggi il rinnovo per una seconda stagione di “The Studio”. La serie comedy creata da Seth Rogen ed Evan Goldberg si è presentata al pubblico con un cast stellare ed è stata da subito acclamata dalla critica che l’ha definita “la miglior nuova commedia del 2025” e “uno dei ritratti più brillanti e pungenti di Hollywood degli ultimi anni.”

«Siamo entusiasti di realizzare una seconda stagione di “The Studio”», hanno dichiarato i creatori e produttori esecutivi Seth Rogen ed Evan Goldberg. «Non vediamo l’ora di trasformare l’esperienza (a volte traumatica) della prima stagione direttamente nella seconda… e poi ripetere questo ciclo per altre dieci stagioni. E ovviamente, non vediamo l’ora di tenere i nostri amici e colleghi dell’industria con il fiato sospeso, chiedendosi quando una delle loro storie personali finirà su Apple TV+».

Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha aggiunto: «Seth, Evan, tutto il team creativo e il cast di “The Studio” hanno fatto centro con questa serie brillante. È stato fantastico veder crescere l’interesse del pubblico episodio dopo episodio. Non vediamo l’ora di scoprire dove Matt Remick porterà la Continental Studios nella seconda stagione e speriamo per lui che il film sul ‘Kool-Aid’ sia un successo al botteghino».

L’ultimo episodio della prima stagione di The Studio – dal titolo “The Golden Globes” – è in uscita questa settimana.

The Studio | I dettagli della serie comedy

In “The Studio”, Seth Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo direttore della Continental Studios, una storica casa di produzione in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con dirigenti aziendali spietati, alla disperata ricerca di film che lascino il segno. Tra party esclusivi, visite sui set, riunioni marketing e premiazioni, ogni occasione può trasformarsi in un successo clamoroso… o in un disastro totale. Per Matt, che vive e respira cinema, è il lavoro dei suoi sogni, ma sa che potrebbe anche distruggerlo.

Il cast stellare è guidato da Seth Rogen, con Catherine O’Hara (vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe), Kathryn Hahn (candidata agli Emmy), Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders, e con la partecipazione speciale dell’attore premio Emmy Bryan Cranston. La serie è arricchita da numerose guest star iconiche di Hollywood, tra attori, registi e celebri produttori.

Prodotta da Lionsgate Television, “The Studio” è creata dai vincitori di più Emmy Peter Huyck e Alex Gregory, insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e Frida Perez. Tra i produttori esecutivi figurano James Weaver per Point Grey Pictures, insieme ai creatori della serie, Alex McAtee e Josh Fagen.