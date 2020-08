The Stand: Il teaser anticipa l’uscita del primo trailer

Il primo trailer di The Stand (L’ombra dello Scorpione), l’attesa serie tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, sta per arrivare.

Questa mattina CBS All Access ha diffuso un breve, ma intenso, teaser trailer. Lo trovate in fondo alla pagina. Ricordiamo che il lancio della serie negli Usa è atteso per il 17 dicembre prossimo.

THE STAND

: James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Henry Zaga, Whoopi Goldberg con il ruolo di Madre Abagail, ed ancora Alexander Skarsgard in quello di Randall Flagg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata. TRAMA : La serie tv racconta la storia ambientata in un mondo post apocalittico in cui il destino dell’umanità è nelle mani di Madre Abagail, che ha 108 anni, e di alcuni sopravvissuti che devono affrontare il letale Randall Flagg.

: La serie tv racconta la storia ambientata in un mondo post apocalittico in cui il destino dell’umanità è nelle mani di Madre Abagail, che ha 108 anni, e di alcuni sopravvissuti che devono affrontare il letale Randall Flagg. IN TV: SU CBS All Access dal 17 dicembre 2020.

IL TEASER TRAILER